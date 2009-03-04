ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Дизтопливо: Кабмин добавил 55 копеек» пишет о том, что правительство зарегистрировало в Верховной Раде проект закона, предлагающий повысить акцизы на дизельное топливо с 35 до 95 евро за тонну в зависимости от содержания в нем серы. Так, топливо с наибольшим содержанием серы будет облагаться акцизом в размере 95 евро. С более качественного дизтоплива будут взимать 70 евро за тонну. По мнению участников рынка, новые инициативы Кабмина автоматически повлекут повышение стоимости топлива.

http://delo.ua/news/102236/

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Также издание «Дело» в статье «Roshen пошел войной на «О’Кей» пишет о том, что корпорация Roshen через суд пытается взыскать с торговой сети «О`кей» 250 тысяч гривень долга за поставленную продукцию. В материале подается позиция обеих сторон.

http://delo.ua/news/102235/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Государство ищет проблемы» пишет о том, что государство выдвинуло проблемным банкам жесткие условия их рекапитализации: обязательное введение временной администрации НБУ и покупка не менее 50%+1 акции банка Минфином самостоятельно либо вместе с новым инвестором. Теперь продажа банка государству не будет восприниматься вкладчиками как стабилизирующий фактор, потому что в итоге она приведет к введению моратория на возврат вкладов.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1129368

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» подает материал «"Киев" разобрался с коммунальными платежами », в котором говорится, что столичная прокуратура установила следующее - акционерный коммерческий банк (АКБ) "Киев" не перечислил на счета КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) 3,6 млн. грн., уплаченных киевлянами за коммунальные услуги, а использовал их для погашения собственных кредитных обязательств. В результате компании "Киевэнерго", "Киевводоканал" и "Киевгаз" не получили денег, что, по мнению прокуратуры, могло привести к отказу от предоставления коммунальных услуг в столице. В АКБ "Киев" пока не знают, как реагировать на выводы прокуратуры.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1129382

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«Газета по-киевски» в статье «А пешком на Троещину – не быстрее будет?» пишет о том, что вчера на Центральном вокзале столицы власти презентовали первый состав городской электрички. Киевская электричка поедет от станции «Огородная» до станции «Киев-Петровка». Правда, «Огородная» находится посреди дачных участков, в двух километрах от Троещины. Будут ли поездом пользоваться киевляне – большой вопрос.

http://mycityua.com/articles/city/2009/03/04/092634.html

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Газета «День» в публикации «Иван Петухов: Мы - стойкие виртуальные солдатики» подает интервью с президентом компании «Адамант» - одной из ведущих отечественных структур, предоставляющих современные услуги в сфере телекоммуникаций, Иваном Петуховым. Основной вопрос - как отечественному сектору IT удается избегать ударов кризиса?

http://www.day.kiev.ua/270794/

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«Экономические известия» подают материал «Транспортный сбор опять перекроят», в котором говорится, что ставки транспортного сбора, скорее всего, вернут к прошлогодним значениям. А с 2010 г. парламентарии намерены ввести вместо транспортного сбора новый налог — с более понятными принципами администрирования.

http://www.eizvestia.com/markets/full/4177514

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Иномарки не везут» пишет о том, что в России импорт новых автомобилей в январе 2009 г. упал почти в 4 раза. Дилеры не могут распродать прошлогодние машины, несмотря на приличные скидки. В материале подается видение ситуации.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/04/184512

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Также издание «Ведомости» опубликовало статью «Кто заменит Дерипаску», в которой говорится, что Олег Дерипаска рискует остаться еще без одного актива. Он так и не смог оформить сделку по покупке «Русснефти», а теперь ей подыскивается новый собственник, который взял бы на себя долги компании перед Сбербанком.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/04/184510

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Газета «Известия» в публикации «Наштрафовали на 13 миллиардов» пишет о том, что Антимонопольная служба РФ отчиталась о своих достижениях в 2008 году. Сумма штрафов, взысканных в пользу государства за нарушение антимонопольного законодательства, за последний год выросла в 30 раз, а число раскрытых дел увеличилось на несколько тысяч. Отчитывался глава ФАС Игорь Артемьев.

http://www.izvestia.ru/economic/article3125973/

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Также издание «Известия» подает статью «Даешь Америке 116 миллиардов!», в которой пишет о том, что пока некоторые страны-кредиторы США сокращали размеры вложений в американские казначейские облигации, Россия, наоборот, бросилась их скупать. Набранный с прошлой осени темп, как свидетельствуют официальные данные американского казначейства, позволил России уверенно войти в первую десятку крупнейших кредиторов Соединенных Штатов.

http://www.izvestia.ru/economic/article3125923/

(УНИАН)