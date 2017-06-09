Гривня уходит на выходные с курсом 26,15 за доллар

В пятницу, 9 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,1250/26,1500 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6119/29,6262 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1248 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 466 сделок на сумму 278,24 миллиона долларов.