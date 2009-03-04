Тимошенко: Украина в марте-апреле получит транш МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не сомневается, что Украина в марте-апреле получит второй транш Международного валютного фонда.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью, опубликованном во французской газете Le Monde.

“Нет никаких сомнений, что второй транш кредита МВФ будет получен, я ожидаю, в марте-апреле», - сказала премьер.

«За негативное мнение, сложившееся у международных финансовых учреждений и рейтинговых агентств об Украине, мы благодарим безответственных политиков. Такие упреки, связанные с началом президентской кампании, разрушают стабильность в стране и надежду на беспроблемный выход из кризиса. Правительство будет чем-то наподобие якоря стабильности”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства также отметила, что переговоры с другими странами о предоставлении Украине кредитных ресурсов не имеют никаких политических условий. “Украина имеет один из самых низких запланированных дефицитов бюджета в 2,97% от ВВП. Мировая банковская система находится в очень тяжелой ситуации, кредиты не предоставляются так просто. Поэтому мы обратились к ряду стран, включая США, Европейский Союз, Россию, Китай и Японию. Мы ведем переговоры с Россией, но не было подписано ни одного соглашения о 5 миллиардах долларов. Единственным условием в таком соглашении была бы процентная ставка», - объяснила премьер-министр.