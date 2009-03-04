Кравчук и Кучма помогут в преодолении кризиса

Экс-президенты Украины Леонид КРАВЧУК и Леонид КУЧМА обращаются ко всем политическим силам с призывом отбросить споры и немедленно начать согласованные действия по преодолению катастрофической ситуации в стране и заявляют о готовности активно участвовать в этом процессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Л.КУЧМЫ «Украина», о такой позиции экс-президенты заявили во время встречи в Фонде.

Л.КРАВЧУК и Л.КУЧМА отмечают, что «в настоящее время Украина, как никогда, с особой остротой чувствует потребность от каждого без демагогии и карьерных домогательств неутомимо и самоотверженно действовать, делать все необходимое в сегодняшней чрезвычайно сложной ситуации ради того, чтобы государство вышло из экономического и политического кризиса».

При этом, убеждены они, в этот критический момент Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, как гарант конституционных прав граждан, должен взять на себя личную ответственность и возглавить процессы, которые позволят сберечь украинскую государственность.

В сообщении также отмечается, что во время встречи экс-президенты обсудили причины острых проблем, которые возникли в последнее время, и заявили, что считают необходимым прекратить политическую суматоху вокруг перераспределения полномочий властных структур, поставить на первый план сохранение независимости и целостности Украинского государства, качество жизни народа.

«Народ не может быть заложником политических распрей. Все решения, которые принимаются властями, должны быть взвешенными, последовательными и направленными на преодоление государственного, политического и экономического кризиса», - заявляют экс-президенты, подчеркивая, что особое внимание при этом необходимо уделить сохранению рабочих мест и обеспечению социальных гарантий граждан, поддержке национального производителя, налаживанию диалога между властью, бизнесом и потребителями.

В то же время, подчеркивают Л.КРАВЧУК и Л.КУЧМА, в этих условиях внешнеполитические действия Украины не могут строиться на разыгрывании карты России, европейских или каких-либо других государств, а должны подчиняться лишь национальным стратегическим интересам.