Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню
Официальный курс НБУ на 12 июня: 100 USD – 2612,4759 гривни; 100 EUR – 2919,7031 гривни; 10 RUR – 4,5831 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2612,4759 (9 июня – 2614,9214)
100 EUR – 2919,7031 (9 июня – 2936,2952)
10 RUR – 4,5831 (9 июня – 4,5887)
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Как сообщал УНИАН, 9 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,1250/26,1500 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6119/29,6262 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1248 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 466 сделок на сумму 278,24 миллиона долларов.