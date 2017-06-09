"Нафтогаз" с начала года увеличил прибыль в 1,6 раза

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" в январе-марте 2017 года увеличил чистую прибыль на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 19,7 миллиарда гривень.

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Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании от реализации продукции в январе-марте 2017 года составил 72,3 миллиарда гривень, что на 43,3% больше результата по итогам января-марта 2016 года, когда этот показатель составил 50,4 миллиарда гривень.

Валовая прибыль компании за 3 месяца 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилась на 41% – до 10,9 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" в 2016 году получил 22,5 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 35 миллиардов гривень чистого убытка. Валовая прибыль "Нафтогаза" по итогам 2016 года составила 70,96 миллиарда гривень, что в 8,4 раза больше показателя 2015 года. Доход холдинга в 2016 году вырос на 48% - до 192,8 миллиарда гривень.