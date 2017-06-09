Суд разрешил детективам НАБУ очередной обыск по делу о выведении 12 миллиардов рефинансирования Нацбанка

Согласно государственному реестру судебных решений, речь идет о расследовании фактов выведения за рубеж 12 миллиардов гривень рефинансирования НБУ в 2014-2015 годах должностными лицами регулятора по предварительному сговору с должностными лицами банков "Пивденкомбанк", "Киевская Русь", "Автокразбанк", "Терра Банк", "Городской Коммерческий Банк", "Дельта Банк", "Хрещатик", "Финансы и Кредит" при участии Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия).

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Как следует из материалов дела, в течение 2014-2015 годов "Дельта Банк" получил кредиты рефинансирования и стабилизационные кредиты НБУ на общую сумму 10,166 миллиарда гривень, что эквивалентно 630 миллионов долларов, при этом 19 января 2015 года средства с корреспондентского счета "Дельта Банка" в австрийском Meinl Bank в сумме 87,294 миллиона долларов США (2,205 миллиарда гривень по текущему официальному курсу НБУ) были списаны в связи с невыполнением связанной с "Дельта Банком" компанией Silisten Trading Limited (Британские Виргинские острова) кредитных обязательств перед Meinl Bank.

Как сообщал УНИАН, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в январе текущего года заявил о расследовании фактов выведения средств рефинансирования Национального банка за пределы Украины через австрийские банки. В частности, детективы НАБУ расследуют факты выведения за рубеж 12 миллиардов гривень рефинансирования НБУ в 2014-2015 годах банками "Пивденкомбанк", "Киевская Русь", "Автокразбанк", "Терра Банк", "Городской Коммерческий Банк", "Дельта Банк", "Хрещатик", "Финансы и Кредит" при участии Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия). Также детективы НАБУ обнаружили, что услугами Meinl Bank пользовались банки "Таврика", "Финростбанк", "Интеграл-Банк".

Впоследствии Национальный банк опроверг обвинения в причастности к выводу средств рефинансирования через австрийские банки, поясняя, что эти корреспондентские счета использовались для искусственного раздутия банками капиталов и вывода средств за рубеж. По информации регулятора, в середине 2014 года остатки на корсчетах в таких транзитных банках 17 украинских банков составляли около 2 миллиардов долларов США, и именно руководство НБУ тогда выявило эту проблему и предоставило украинским банкам время до 1 апреля 2016 года для ее решения. По информации НБУ, на данный момент ни один из действующих украинских банков не имеет корреспондентских счетов в таких банках-транзитерах.

Фонд гарантирования вкладов физических также заявил о готовности содействовать антикоррупционным органам при проведении этих расследований. По информации фонда, его работники подготовили и передали правоохранителям около 300 томов документов по 250 страниц каждый. При этом фонд призвал правоохранителей не забирать у банков сервера, потому что у фонда нет возможности восстанавливать документы.