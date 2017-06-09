Задержанной на взятке чиновнице Фонда гарантирования вкладов назначили 130 миллионов залога

Печерский суд Киева назначил задержанной чиновнице Фонда гарантирования вкладов Юлии Приходько содержание под стражей до 6 августа с возможностью внести залог в 130 миллионов гривень.Об этом сообщает корреспондент ТСН из зала суда.

Читайте такжеСуд разрешил детективам НАБУ очередной обыск по делу о выведении 12 миллиардов рефинансирования НацбанкаПрокуроры требовали для чиновницы 200 миллионов гривень залога. По данным следствия, Приходько хранила 500 тысяч долларов в банковской ячейке, а поймали ее на взятке в 5 миллионов долларов. В целом размер суммы незаконного обогащения составляет около 140 миллионов гривень.

В течение предварительного задержания Приходько не находилась в СИЗО. Правоохранители говорят, что не стали содержать чиновницу в изоляторе, поскольку она "не буйная".

По словам журналиста, на суде озвучили фамилию еще одного фигуранта дела – Борисенко, который имеет отношение к преступной схеме. Прокуратура собирается вручить подозрение и ему, однако сейчас это невозможно, поскольку он находится за границей. Заявитель о преступлении – собственник ликвидированного днепровского "Актабанка". С него требовали деньги за то, чтобы не продавать имущество банка и чтобы он смог забрать оригиналы некоторых документов из учреждения.

Адвокаты настаивают, что к инкриминируемым преступлениям их подзащитная отношения не имеет и держать ее под стражей причин нет. Кроме того заявляют, что Приходько перенесла гипертонический криз, у нее проблемы с сердцем и почками. Сумму залога называют "неподъемной". Защита просила отпустить чиновницу под личное обязательство и уверяют, что деньги в банковской ячейке – не ее. Говорят, что почта зарегистрирована на бывшего мужа.

Сообщается, что работницу Фонда гарантирования вкладов задержали во время получения взятки в 5 миллионов долларов в Днепре, оттуда ее доставили в Киев.

Издание отмечает, что в Фонде гарантирования вкладов она работает давно - ранее уже была ликвидатором четырех днепровских банков. Сейчас работала над ликвидацией банка "Форум". По информации источников ТСН в СБУ, она предлагала представителям бывших владельцев банка помощь по выводу активов из учреждения. Именно за это просила выгоду.

Во всех сообщениях о преступлении от силовиков фигурирует выражение "преступная группа". То есть, вероятно, будут обнародованы имена и других причастных к этой коррупционной схемы. Фонд накануне распространил заявление, в котором отмечает, что всячески будет содействовать следствию.