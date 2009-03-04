Кабмин поможет банкам с капиталом в обмен на временную администрацию

11:46, 04 марта 2009
Финансы
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Согласно ст. 85 Закона "О банках и банковской деятельности", во время действия временной администрации мораторий на удовлетворение требований кредиторов может быть введен на срок до шести месяцев...

Кабинет Министров Украины будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации Национального банка Украины.

Это предусмотрено постановлением КМУ (№148 от 18 февраля т.г.) "Некоторые вопросы участия государства в капитализации банков", обнародованном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Также эти банки должны иметь форму открытого акционерного общества или в процессе капитализации должны быть преобразованы в ОАО.

"Государство может принимать участие в капитализации банка при условии, что ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка не менее 50% плюс одна акция", - говорится в документе.

Постановлением предусмотрено, что право инициативы по вопросу участия государства в капитализации банка имеют Национальный банк Украины и Министерство финансов Украины, а также собственники банка.

Кабинет Министров также создал Экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков. Его задачей является определение требований к банкам, соответствие которым может быть основанием для участия государства в их капитализации; рассмотрение предложений Минфина о возможном участии государства в капитализации банков и размера госдоли, и предоставление соответствующего вывода.

Совет возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, его заместителем стал первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ. В состав совета вошли первый заместитель министра Кабинета министров Георгий БЕРАДЗЕ, глава Государственной налоговой администрации Сергей БУРЯК, первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК, первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА и глава Государственного комитета финансового мониторинга Игорь ЧЕРКАССКИЙ.

В случае согласия, в совет могут входить представители Национального банка. В заседаниях совета с правом совещательного голоса могут принимать участие советник премьер-министра Украины, эксперт Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Отметим, согласно ст. 85 закона "О банках и банковской деятельности", во время действия временной администрации мораторий на удовлетворение требований кредиторов может быть введен на срок до шести месяцев.

Первым на рекапитализацию согласился Родовид Банк.

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