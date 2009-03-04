Кабмину без эмиссии потребуются кредиты на 38 млрд грн.

Без эмиссии денег правительству нужно будет найти кредитов на 38 млрд. грн. Такое мнение высказал УНИАН глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, меморандум украинской власти в адрес МВФ, текст которого вчера был обнародован прессой, сконцентрирован на трех основных направлениях: бюджетная политика, монетарная политика и реструктуризация банковского сектора. «В отношении Госбюджета, который стал главным препятствием для получения второго транша, ситуация ясна: правительство избегает дополнительного сокращения расходов», - отметил Ю.БЕЛИНСКИЙ. По словам аналитика, в проекте меморандума Кабмин согласен только на введение дополнительных акцизных сборов на алкоголь, табачные изделия, бензин и автомобили, что должно принести 6 млрд. грн., и принятие закона, который должен сбалансировать Пенсионный фонд еще на 6 млрд. грн. «Остальную сумму реального дефицита Госбюджета, который по оценкам МВФ составляет 38 млрд. грн., правительство планирует получить от внешних кредиторов», - отметил Ю.БЕЛИНСКИЙ. «Эмиссионное финансирование со стороны НБУ отменяется, что является позитивом, однако источники внешнего финансирования по-прежнему неизвестны», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 марта, Международному валютному фонду официально был отправлен проект письма о намерениях, которое является согласованной позицией украинской власти.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита (долл. – УНИАН) даже в случае ощутимого большего дефицита Госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не сомневается, что Украина в марте-апреле получит второй транш Международного валютного фонда.

Она заявила в интервью, опубликованном во французской газете Le Monde.

“Нет никаких сомнений, что второй транш кредита МВФ будет получен, я ожидаю, в марте-апреле. Негативным мнением, сложившимся у международных финансовых учреждений и рейтинговых агентств об Украине, мы благодарим безответственных политиков. Такие упреки, связанные с началом президентской кампании, разрушают стабильность в стране и надежду на беспроблемный выход из кризиса. Правительство будет чем-то наподобие якоря стабильности”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства также отметила, что переговоры с другими странами о предоставлении Украине кредитных ресурсов не имеют никаких политических условий. “Украина имеет один из самых низких запланированных дефицитов бюджета в 2,97% от ВВП. Мировая банковская система находится в очень тяжелой ситуации, кредиты не предоставляются так просто. Поэтому мы обратились к ряду стран, включая США, Европейский Союз, Россию, Китай и Японию. Мы ведем переговоры с Россией, но не было подписано ни одного соглашения о 5 миллиардах долларов. Единственным условием в таком соглашении была бы процентная ставка ”, - объяснила премьер-министр.