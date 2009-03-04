Банк России укрепляет рубль

11:53, 04 марта 2009
Финансы
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Доллар вырос, евро - снизился

Официальный курс доллара, установленный ЦБ с 5 марта, составляет 36,2284 рубля, курс евро - 45,3543 рубля, сообщает РИА Новости  данные ЦБ РФ.

Официальный курс доллара вырос по сравнению с курсом с 4 марта на 2,30 копейки, курс евро - снизился на 45,28 копейки.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, в среду составляет 40,34 рубля против 40,53 рубля во вторник. Верхняя граница стоимости бивалютной корзины установлена Центробанком на уровне 41 рубль.

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