Гостаможслужба перевыполнила план февраля на 0,8%

В феврале Государственная таможенная служба Украины перевыполнила план поступлений в Государственный бюджет на 0,8% - перечислила 6,45 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Гостаможслужбы Анатолий МАКАРЕНКО сегодня во время брифинга.

Он также сообщил, что таможня наполняет бюджет в условиях резкого сокращения импорта: «В январе-феврале 2009 года было импортировано товаров в два раза меньше, по сравнению с аналогичным периодом в 2008 году».