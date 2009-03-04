Польше угрожает рекордный дефицит бюджета

Польше угрожает в 2009 г рекордный дефицит государственного бюджета. Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня статистические данные Польского совета бизнеса (ПСБ).

По приблизительным подсчетам, январь и февраль Польше удалось свести с дефицитом от 5,5 млрд злотых до 6 млрд злотых (около 1,6-1,7 млрд долл), притом, что на весь этот год министерство финансов запланировало дефицит госбюджета в размере 18,2 млрд злотых. Для сравнения, за два первых месяца 2008 г в Польше поступления в бюджет даже несколько превысили расходы.

Независимых экспертов тревожит тот факт, что бюджетный дефицит этого года рассчитывался из того показателя, что ВВП страны возрастет на 3,7% в сравнении с 2008 годом. Однако уже в январе Минфин произвел перерасчет роста ВВП и снизил этот показатель до 1,7%.

Аналитики ПСБ прогнозируют, что, если правительству не удастся поддержать национальную экономику и рост ВВП составит всего 1,5%, бюджетный дефицит в годовом исчислении достигнет около 25 млрд злотых.