Межбанк: к 12:00 доллар упал

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3300/8,4750, к 12:00 цены упали до 8,2800/8,3500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2285/0,2335, а к 12:00 цены снизились до 0,2265/0,2300. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 36,2175 (- 0,0725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2526/27, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4280/10,6235, к 12:00 цены ушли вниз - 10,3555/10,4570.