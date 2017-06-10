Украина подаст апелляцию по делу о взыскании "долга Януковича" до 23 июня

Украина подаст апелляцию в деле о взыскании 3 миллиардов долларов долга перед Россией на две недели позже, чем ожидалось, благодаря разрешению судьи британского суда. По этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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"На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017 года, судья Блэр продлил срок подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня до 23 июня 2017 года). Соответственно, Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Высокий суд Лондона в январе начал рассмотрение иска России к Украине по кредиту в 3 миллиарда долларов, который наша страна считает "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, тогда как российская сторона настаивает на его погашении.

29 марта Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле. Вместе с тем, судья Уильям Блэр позволил украинской стороне подать апелляцию на это решение.

Украина успешно завершила реструктуризацию по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре 2015 года, при этом "российские" облигации не вошли в этот перечень, поскольку РФ настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов.