Госстат: украинские мужчины зарабатывают на 28% больше женщин

Средняя зарплата штатного работника-мужчину в I квартале 2017 года составила 7 160 гривен, что на 27,5% больше, чем средняя зарплата штатной работницы-женщины. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на данные Госстатистики.

По итогам I квартала этого года, средняя зарплата штатной работницы-женщины составляет 5 612 грн.

При этом, такой разрыв в объеме зарплат не характерен для всех видов экономической деятельности.

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Например, в области операций с недвижимостью работницы-женщины получают в среднем 5 266 грн, что лишь на 257 грн меньше работников-мужчин, в образовательной сфере — 5 247 грн, что на 181 грн меньше сотрудников-мужчин.

Впрочем, самый большой разрыв по этому показателю наблюдается в области финансовой и страховой деятельности — 9 793 грн средней зарплаты в женщины против 16 118 грн средней зарплаты мужчины.