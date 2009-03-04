НБУ рекомендует банкам ориентироваться на межбанк

Национальный банк Украины (НБУ) будет ежедневно предоставлять банкам информацию о средневзвешенном курсе валют и рекомендует использовать его как ориентир в работе. Об этом говорится в телеграмме НБУ от 4 марта т.г.

Так, НБУ, параллельно с официальными курсами гривни и банковских металлов, которые устанавливаются на следующий день, справочно будет предоставляться информация о курсах и объемах купли-продажи доллара США, евро, английского фунта стерлингов и российских рублей на межбанковском валютном рынке Украины за текущий день.

«Обращаем внимание руководителей банков, что указанные средневзвешенные курсы необходимо довести до дилеров банков для использования в работе как ориентир при осуществлении операций по купле-продажи иностранной валюты и для применения банком на межбанковском валютном рынке (включая внутренние операции банка с клиентами) соответствующей стоимости иностранной валюты», - говорится в телеграмме Нацбанка.

Ранее, Нацбанк Украины заявлял, что при интервенциях не будет реализовывать валюту тем банкам, которые будут продавать свою валюту по завышенному, спекулятивному курсу.