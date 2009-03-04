Японцам раздадут деньги

Японский парламент принял закон, согласно которому каждый житель страны получит около 120 долларов наличными, сообщает Би-би-си.

План общей стоимостью около 20 млрд. долларов предполагает, что на одного гражданина страны придется, по меньшей мере, около 12 тыс. йен (примерно 120 долларов).

При этом дети до 18 лет и люди старше 65 лет получат по 20 тыс. йен.

Предполагается, что эти деньги помогут оказавшейся в рецессии экономике.

План был предложен еще в октябре прошлого года. Критики закона называют его популистским и полагают, что все это направлено на поддержание популярности премьер-министра страны Таро Ассо. По их мнению, вместо того, чтобы стимулировать торговлю, исполнение плана приведет лишь к увеличению и без того немалого бюджетного дефицита.

Впрочем, как полагают некоторые эксперты, не стоит надеяться на то, что выделенные деньги немедленно попадут в экономику. Причина - в традиционной бережливости японцев.

Закон был принят после того, как нижняя палата, которая контролируется сторонниками правительства, смогла преодолеть вето, наложенное на проект верхней палатой, в которой доминирует оппозиция.

Экономика Японии находится в крайне затруднительном положении.

В последнем квартале 2008 года ВВП страны снизился на 3,3%. Это оказалось гораздо более резким падением, чем в США или в Великобритании, где объем экономики уменьшился на примерно на 1,5% в каждом случае.