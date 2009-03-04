Курс отсечения составил 7,8 грн./долл.

Курс отсечения на сегодняшнем валютном аукционе составил 7,8 грн./долл.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №38-012/1375.

«Сообщаем, что на валютном аукционе Национального банка Украины по покупке доллара США, который состоялся 4 марта 2009 года, курс отсечения составлял 7,80 грн. за доллар США. Национальный банк Украины удовлетворял заявки банков на покупку иностранной валюты по курсу отсечения», – говорится в телеграмме НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

Руководители уполномоченных банков должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

НБУ также указывает на то, что в случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

Как сообщалось, в первом спецаукционе, который состоялся 27 февраля т.г., приняли участие 12 банков, которым НБУ продал 34,53 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

На текущей неделе Нацбанк заявил о намерении провести спецаукционы 4 и 6 марта 2009 года.