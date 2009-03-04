Госдолг Украины уменьшился

Государственный долг Украины на 31 января 2009 года составлял 129 млрд. 595,7 млн. грн., или 16 млрд. 830,6 млн. долл., что на 0,8%, или 1,09 млрд. грн., меньше показателя на 31 декабря 2008 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, на 31 января государственный внешний долг составлял 84 млрд. 749,2 млн. грн., или 11 млрд. 006,4 млн. долл. (в январе уменьшился на 1,27 млрд. грн.), государственный внутренний долг составлял 44 млрд. 846,5 млн. грн. (в январе увеличился на 180 млн. грн.), или 5 млрд. 824,2 млн. долл.

Гарантированный государством долг Украины составлял 56 млрд. 336,6 млн. грн., или 7 млрд. 316,4 млн. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 54 млрд. 335,7 млн. грн., или 7 млрд. 056,6 млн. долл.; гарантированный внутренний долг – 2 млрд. 001 млн. грн., или 259,9 млн. долл.

В целом государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2009 года составлял 185 млрд. 932,3 млн. грн., или 24 млрд. 147,1 млн. долл., в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 139 млрд. 084,8 млн. грн. (74,8% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 18 млрд. 062,97 млн. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 46 млрд. 847,5 млн. грн. (25,2%), или 6 млрд. 084,1 млн. долл.

По данным Минфина, на протяжении января 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 3 млрд. 475,3 млн. грн., в основном за счет снижения курсов евро и швейцарских франков к гривне.

Также сообщается, что гарантированный государством долг Украины в январе уменьшился на 2 млрд. 384,1 млн. грн., что, по информации министерства, связано как со снижением курсов евро и швейцарского франка к гривне, так и с погашением гарантированного государством долга перед Colvis Finance Limited.