Суд разрешил взыскать 230 миллионов с предприятий Жеваго по делу банка "Финансы и Кредит"

Хозяйственный суд Полтавской области решил взыскать около 230 млн грн с компаний бизнесмена Константина Жеваго.

Об этом свидетельствует решение суда по делу N917/405/17 от 6 июня, сообщает Liga.net.

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Таким образом, суд удовлетворил иск ликвидатора банка «Финансы и Кредит» и решил взыскать 219,9 млн грн с предприятия «Авторадиатор» и еще 10,5 млн грн - солидарно с этого предприятия и «АвтоКрАЗа» (как поручителя) на основании кредитного договора.

«Авторадиатор» входит в группу КрАЗ, подконтрольной Жеваго. Он же был мажоритарным акционером банка «Финансы и Кредит».

Объем исковых требований к группе КрАЗ превышает 3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Финансы и Кредит» 17 декабря 2015 года. Временная администрация работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Финансы и Кредит» (Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка были компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.