Межбанк: доллар остановился на 8,34/8,38 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3300/8,4750, к 12:00 цены упали до 8,2800/8,3500. К закрытию ценовые уровни выросли до 8,3400/8,3800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк объявил о продаже долларов на аукционе с ценой отсечения 7,8000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2285/0,2335, а к 12:00 цены снизились до 0,2265/0,2300. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2290/0,2315.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1600 (-0,1300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2460/1,2565. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4280/10,6235, к 12:00 цены ушли вниз до 10,3555/10,4570. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,4510/10,5075.