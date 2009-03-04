Импорт в Украину за два месяца сократился в 2,2 раза

В январе-феврале 2009 года импорт товаров в Украину сократился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 4,247 млрд. долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, экспорт за два месяца сократился на 12% по сравнению с январем-февралем прошлого года - до 5,138 млрд. долл.

В феврале т.г. таможенники отмечают сокращение импорта в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 2,378 млрд. долл., импорта – на 23% - до 2,701 млрд. долл.

С начала года количество импортеров уменьшилось почти в два раза – до 13 тыс. (в январе-феврале 2008 года – 21,8 тыс.). Количество оформленных товаров с начала года уменьшилось в 1,6 раза – до 340 тыс. штук (в январе-феврале 2008 года – 540 тыс. штук).