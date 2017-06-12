Нацбанк продал через систему Prozorro первый лот почти за 2 миллиона

Национальный банк Украины продал через систему электронных аукционов "Prozorro.Продажи" свой первый лот - нежилое помещение в Краматорске (Донецкая обл.) - за 1,9 млн грн.

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Об этом сообщил проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев на своей странице в Facebook.

«Продали первый лот от НБУ! Поздравляю с началом. Здесь также интересная история. Эту недвижимость НБУ уже выставлял по той же цене несколько месяцев назад, но тогда никто на аукцион не пришел. А вот на вторую попытку пришли целых 6 участников! Во время аукциона цена выросла на 35%», - сообщил Соболев.

По словам менеджера, команда Prozorro планирует расширять систему продажи госимущества и вовлекать в нее новых участников, в связи с чем провела переговоры с Киевской городской государственной администрацией о размещении наружной рекламы, а также с Фондом гарантирования вкладов об углублении сотрудничества и маркетинговой стратегии.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в первом квартале 2017 года согласовал реализацию через систему Prozorro заложенных активов по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков на общую сумму более 3,9 млрд грн, что почти в 1,5 раза больше, чем за весь 2016 год.

Система реализации имущества неплатежеспособных банков «Prozorro.Продажи» начала работу в ноябре 2016 года. Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о ее обязательном использовании с 1 января 2017 года для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда.

Команда Prozorro планирует расширить функции системы продажи имущества «Prozorro.Продажи», построенной по принципу одноименной системы государственных закупок, и реализовать в текущем году активы на сумму 7 млрд грн.