Порошенко дополнительно задекларировал более 1,2 миллиона гривень дохода

Президент Украины Петр Порошенко дополнительно задекларировал за 2016 доходы от процентов в Международном инвестиционном банке на общую сумму 1 млн 252 тыс. гривень.

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Такие данные размещены на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, в сообщении о существенных изменениях от 9 июня отмечено, что Порошенко получил 135,937 тыс. грн, 135,937 тыс. грн, 95,156 тыс. грн, 308,123 тыс. грн и 577,731 тыс. грн процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Как сообщал УНИАН, Порошенко задекларировал 12,2 млн грн доходов за 2016, из которых зарплата составила 366,3 тыс. грн.

11 мая глава государства дополнительно задекларировал за 2016 доходы от процентов в Международном инвестиционном банке на общую сумму 865,444 тыс. грн.