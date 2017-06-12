НБУ впервые установил требования к кредитным посредникам

Национальный банк Украины впервые установил требования к деятельности кредитных посредников банков в сфере потребительского кредитования.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, НБУ привел нормы их деятельности в соответствие с законом Украины «О потребительском кредитовании».

В частности, в соответствии с установленными НБУ требованиями, кредитный посредник должен быть резидентом Украины, иметь достаточный уровень знаний в сфере потребительского кредитования, иметь безупречную деловую репутацию.

НБУ отметил, что такое соответствие будет постоянно контролировать банк, с которым кредитный посредник заключил договор.

«Требования Национального банка будут способствовать тому, что кредитные посредники будут предоставлять потребителям банковских услуг более полную информацию о банках, банковских продуктах, условиях получения кредитов, а также нести за это ответственность перед потребителями. Это будет способствовать развитию и повышению прозрачности рынка потребительского кредитования в Украине», - цитируются в сообщении слова заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.

В случае несоответствия кредитного посредника установленным НБУ требованиям банк обязан досрочно расторгнуть с ним посреднический договор; обратиться в НБУ для исключения информации о кредитном посреднике из перечня, а также прекратить выдачу потребительских кредитов с привлечением такого кредитного посредника.

НБУ отметил, что ответственность за нарушение кредитным посредником законодательства лежит на банке, с которым кредитный посредник заключил посреднический договор. Такое требование объясняется тем, что закон Украины «О потребительском кредитовании» не наделяет Национальный банк полномочиями применять меры воздействия к кредитным посредникам за нарушение законодательства в сфере потребительского кредитования. При этом Национальный банк будет вести перечень кредитных посредников банков.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины "О потребительском кредитовании" вступил в силу с 10 июня 2017 года.

Этим законом вводятся правовые основания для деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования. Закон также наделяет Национальный банк полномочиями устанавливать требования к кредитным посредникам банков и их деятельности.