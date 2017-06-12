Гривня продолжает победное шествие: на межбанке 26,07 за доллар
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2411/29,2635 грн/евро.
В понедельник, 12 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,05/26,07 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2411/29,2635 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4555/0,4564 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,0785 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 214 сделок на сумму 101,88 млн долл.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 9 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,1250/26,1500 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6119/29,6262 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 грн/рубль.