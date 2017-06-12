В НБУ подсчитали депозиты в украинских банках

Объем гривневых депозитов в украинских банках за май, по оперативным данным, сократился на 0,1% – до 438,386 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) - также сократился на 0,1%, до 13,230 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 2,98%, валютных – снизился на 0,6%.

По информации регулятора, остатки по гривневым кредитам снизились на 0,18% в мае и выросли на 0,7% с начала года – до 506,857 миллиарда гривень.

Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте снизились на 0,12% в мае и на 6,45% с начала года - до 16,984 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2016 году в национальной валюте вырос на 8,7% – до 425,624 миллиарда гривень, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4% - до 13,245 миллиарда долларов.