Рекапитализация банков может остаться только проектом

Рекапитализация банков останется только проектом, если не будут предложены конкретные схемы ее реализации. Такое мнение УНИАН высказал кандидат экономических наук Академии финансового управления Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

По его словам, фискальные затраты для правительства будут не только высокими, но и непосильными в ближайший год, а рост проблемной задолженности банков может только продолжиться. По оценке С.КУЛЬПИНСКОГО, проблемная задолженность может вырасти с 18 млрд. грн. на начало текущего года в 2-3 раза в течение года. Соответственно, при таком росте никто в правительстве или Минфине не будет рассматривать вопрос увеличения бюджетного дефицита с запланированных 31 млрд грн.

С.КУЛЬПИНСКИЙ также отметил, что правительство и НБУ пока ограничивается рефинансированием банков, которое только закрывает «дыры» в их балансе, и потенциально провоцирует рост денежной массы. При этом кредитование остановилось, а новых схем пока не предложено.

По словам С.КУЛЬПИНСКОГО, потенциально увеличение доли государства в проблемных банках могло бы увеличить кредитование стратегически важных секторов экономики, но с учетом нынешней фискальной ситуации следовало бы предложить новые схемы рекапитализации. Возможным выходом из ситуации, по мнению эксперта, могли бы стать средства кредиторов банков. «Так, можно выпустить долговые ценные бумаги под рекапитализацию банков, которые выпускались бы в объеме, который планируется направить на рекапитализацию проблемных банков», - отметил С.КУЛЬПИНСКИЙ. При этом он добавил, что их можно было бы предложить нынешним кредиторам банков с государственной гарантией на время санации банка и с процентом, который был бы более низким, по сравнению с рыночной ставкой по депозиту.