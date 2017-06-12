В Кабмине прогнозируют рост средних зарплат до 7 тысяч гривень

По прогнозам правительства, средняя зарплата к концу 2017 года вырастет на 37% - до 7100 грн.

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Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики со ссылкой на министра Андрея Реву.

"Реформа оплаты труда предусматривает пересмотр установления заработной платы с целью постепенного повышения реальной заработной платы и ликвидации задолженности по заработной плате, - цитируются в сообщении слова Ревы. - Реформа оплаты труда происходит вместе с модернизацией системы инспекции труда".

Согласно сообщению, с 11 по 14 июня украинская делегация, возглавляемая Ревой, участвует в 106-й сессии Международной конференции труда, которая проходит в Швейцарии.

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Планируется, что министр выступит и перед участниками сессии с целью ознакомления Международной конференции с основными моментами деятельности правительства по улучшению условий труда в Украине, в частности, о начале проведения реформы оплаты труда.

Как сообщал УНИАН, пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней зарплаты за март 2017 года на одно застрахованное лицо в сумме 5877 грн 50 коп., который будет применяться при назначении выплат выходящим на пенсию гражданам.

Реальная заработная плата в Украине в апреле 2017 года снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%.

При этом в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года реальная зарплата выросла на 20,7%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле составила 6659 грн, что на 1,4% меньше по сравнению с мартом текущего года и на 36% больше, чем в апреле 2016 года. Данное значение в 2,1 раза выше минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 3200 грн.