Объем Фонда гарантирования вкладов увеличился

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в феврале увеличился на 0,2% и на 1 марта 2009 года составил 3,2 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, 2 марта были внесены изменения в Реестр участников (временных) Фонда. Так, из категории участников в категорию временных участников Фонда переведены банк «Надра», банк «Причерноморье», «Одесса-Банк», банк «Национальный кредит» (во всех введены временные администрации), а также ЗАО “Финансовый Союз Банк”. Таким образом, на сегодня в Реестр Фонда включены 179 участников и 5 временных участников.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.