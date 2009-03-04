ЕК планирует ввести санкции к банкам

Еврокомиссия планирует ввести санкции к банкам, которые не будут придерживаться правил.

Как сообщает сегодня AFP, об этом идет речь в проекте плана Еврокомиссии, которой должен быть обнародован сегодня и создан на основании рекомендаций группы советников Жака де ЛАРОЗЬЕРА. В плане, в частности, отмечается, что никакое нарушение правил деятельности банковского бизнеса не должно остаться незамеченным после вспышки экономического кризиса, который продемонстрировал недостаточность надзора за многими сложными финансовыми инструментами.

Еврокомиссия, в частности, отмечает, что планирует подготовить предложения об усилении санкций во второй половине этого года.

Кроме того, Еврокомиссия согласилась с предложением группы советников о необходимости создания механизма раннего предупреждения любых обнаруженных опасных знаков в финансовой системе.

“Такой орган будет иметь хорошую возможность определять системные риски на европейском уровне и предупреждать о них”, - цитирует агентство план Еврокомиссии.

Еврокомиссия также выступает за усиление координации органов надзора за финансовыми учреждениями стран-членов ЕС.

Конкретные предложения, согласно этому плану, должны быть подготовлены до конца мая с тем, чтобы они могли быть одобрены на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) в конце июня.