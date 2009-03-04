Франция поможет Украине преодолеть кризис

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Франция примет решение о предоставлении Украине помощи для ликвидации последствий финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Париже после встречи с Президентом Франции Николя САРКОЗИ, отвечая на вопрос украинских журналистов.

Премьер сообщила, что сегодня во время получасового разговора с Президентом Франции обсуждалось возможное сотрудничество на базе подписанной программы между Международным валютным фондом и Украиной. Среди прочего речь шла о расширении партнерства на двусторонней основе между Францией и Украиной о поддержке Украины во время кризиса, в частности, что касается финансирования дефицита бюджета.

«Мы поднимали этот вопрос, обсудили, и я думаю, что поддержка Франции будет в этом направлении», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, во время встречи обсуждались возможные действия, которые осуществляются в Евросоюзе, а также действия, которые необходимо делать в Украине для предотвращения распространения мирового финансового, экономического кризиса.

«Мы обменялись опытом, и я думаю, что для Украины мы имеем много интересных предложений, которые по возвращении в Украину я обсужу с правительством, и мы будем воплощать эти шаги», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.