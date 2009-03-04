Девальвация гривни повлияла на сокращение импорта за два первых месяца 2009 года.

Такое мнение высказал УНИАН финансовый аналитик компании Astrum Investment Management Александр ШКУРПАТ.

Он отметил, что торги на межбанковском валютном рынке сегодня закончились укреплением гривни на 1% до уровня 8,36 грн. за доллар. Тем не менее, по словам аналитика, с начала года гривня девальвировала относительно доллара на 3,2%, а с минимального уровня 2008 г. в 4,57 грн. за доллар девальвация составила 83%.

Как подчеркнул аналитик, девальвация гривни повлияла на сокращение импорта за январь-февраль в 2,2 раза до 4,2 млрд. долларов. При этом экспорт за этот же период сократился только на 12% до 5,1 млрд. долларов, что привело к формированию позитивного сальдо торгового баланса за январь-февраль, напомнил он. Аналитик отметил, что данные по импорту не включают плату за российский газ, использованный Украиной в феврале, что скорректирует позитивное сальдо торгового баланса в сторону понижения. Однако даже с учетом оплаты российского газа сальдо торгового баланса Украины за январь-февраль должно остаться позитивным, прогнозирует А.ШКУРПАТ.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2009 года импорт товаров в Украину сократился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 4,247 млрд. долл.

Экспорт за два месяца сократился на 12% по сравнению с январем-февралем прошлого года - до 5,138 млрд. долл.

В феврале т.г. таможенники отмечают сокращение импорта в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 2,378 млрд. долл., импорта – на 23% - до 2,701 млрд. долл.

С начала года количество импортеров уменьшилось почти в два раза – до 13 тыс. (в январе-феврале 2008 года – 21,8 тыс.). Количество оформленных товаров с начала года уменьшилось в 1,6 раза – до 340 тыс. штук (в январе-феврале 2008 года – 540 тыс. штук).