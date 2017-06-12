Украинские банки продолжают сокращать долг перед НБУ

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 июня 2017 года составил 65,928 миллиарда гривень, что на 1% ниже показателя на 1 мая 2017 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года, за январь-май, объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 11,8%.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ снизился на 0,9% в мае и на 6,2% с начала года – до 63,351 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составлял 74,828 миллиарда гривень, что на 31,031 миллиарда гривень, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.