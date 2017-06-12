Украина в десятке аутсайдеров по качеству дорог и первая партия ЗАЗ в 2017 году: главные экономические события недели (инфографика)

Как свидетельствуют исследования аналитиков Corestone Corp, государства ОПЕК впервые с октября увеличили добычу нефти, а Standart&poor's понизило рейтинг Катара с АА до АА - с негативным прогнозом.

ЗАЗ в мае выпустил первую в 2017 году партию легковых авто. Продажи новых легковых автомобилей за 5 месяцев выросли на 33% — до 29,5 тысяч автомобилей.

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Вместе с тем, Украина вошла в десятку аутсайдеров рейтинга качества дорог The World Economic Forum, заняв 137-е место из 144-х стран.