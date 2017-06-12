Гривня закрыла межбанк на уровне 26,05 за доллар

В понедельник, 12 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,03/26,05 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1744/29,1968 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0700 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 484 сделок на сумму 327,36 миллиона долларов.