Гривня закрыла межбанк на уровне 26,05 за доллар
18:46, 12 июня 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1744/29,1968 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
В понедельник, 12 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,03/26,05 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1744/29,1968 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0700 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 484 сделок на сумму 327,36 миллиона долларов.
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