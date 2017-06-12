Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,07 за доллар
Официальный курс НБУ на 13 июня: 100 USD – 2607,0702 гривни; 100 EUR – 2925,3935 гривни; 10 RUR – 4,5736 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2607,0702 (12 июня – 2612,4759)
100 EUR – 2925,3935 (12 июня – 2919,7031)
10 RUR – 4,5736 (12 июня – 4,5831)
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Как сообщает УНИАН, 12 июня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,03/26,05 гривни/доллар.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1744/29,1968 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0700 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 484 сделок на сумму 327,36 миллиона долларов.