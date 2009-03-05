Браун предлагает принять новые правила банковской отчетности

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун назвал "экономическим ураганом" нынешний глобальный кризис, зародившийся в финансовом секторе США, передает Прайм-ТАСС. Выступая накануне перед обеими палатами конгресса США, он высказался за объединение международных усилий с целью преодоления последствий этого острейшего кризиса.

Г.Браун призвал американскую законодательную и исполнительную ветвь власти "воспользоваться моментом" и углубить международное сотрудничество, направленное на борьбу с кризисом, поскольку к этому готовы другие страны, а также отвергнуть протекционизм.

Он предложил принять на предстоящем в апреле в Лондоне саммите "большой двадцатки" новые "правила и стандарты" банковской отчетности и прозрачности. Кроме того, "Америка и еще несколько других стран" не могут "нести все бремя", связанное с сокращением учетных ставок в целях оживления кредитных рынков, продолжал Г.Браун. "Мы должны разделить это бремя в глобальном масштабе, - сказал он. - Поэтому давайте будем работать вместе над общемировым сокращением учетных ставок".

Ускорению выхода из глобального экономического кризиса способствовало бы и заключение нового "всемирного торгового соглашения", полагает премьер. В чем, с его точки зрения, должна заключаться сущность такой договоренности, он не пояснил.