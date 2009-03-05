Евро в мире падает

Курс единой европейской валюты на торгах в четверг 5 марта снижается по отношению к американскому доллару и японской иене, сообщает k2kapital..

Инвесторы опасаются, что глава Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише даст основания ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки. Как ожидается, решение по ставке будет обнародовано сегодня позднее.

Пока же единая европейская валюта дешевеет до 1,2617 долл. за евро, хотя еще вчера вечером на торгах в Нью-Йорке за евро предлагали 1,2661 долл. По отношению к иене курс евро снизился со 125,52 иены за евро до 125,23 иены за евро.

Американский доллар укрепляется сегодня и по отношению к иене. За один доллар предлагают уже 99,26 иены, а не 99,15 иены как вчера. Иена сегодня слабеет на фоне заявления национального финансового ведомства о том, что затраты японских компаний на основное оборудование за исключением программного обеспечения рухнули в минувшем квартале более чем на 18%, что стало самым резким снижение с аналогичного квартала 1998 года. К британскому фунту доллар укрепился с 1,4194 долл. за фунт до 1,4157 долл. за фунт.