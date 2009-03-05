Еврокомиссия не ожидает дефолтов в зоне евро. Об этом заявил сегодня глава Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ на пресс-конференции в Брюсселе, передает ИТАР-ТАСС.

"Пока такой угрозы нет, надеюсь, ее не будет и дальше", - сказал он и добавил, что "в случае осложнений у нас есть достаточно средств, чтобы их не допустить".

"Мы изучаем все возможности, а также ситуацию в зоне евро и за ее пределами, и нет сомнений, что мы способны справиться с любой сложной ситуацией", - подчеркнул он. Глава Еврокомиссии отказался давать какие-либо комментарии по поводу конкретных стран, финансовое положение которых вызывает особые опасения.

"Не рассчитывайте, что я добавлю экономических трудностей негативными или спекулятивными заявлениями", - сказал он.

Ж.БАРРОЗУ вновь подтвердил, что в нынешних условиях вероятность ускоренного приема в зону евро восточноевропейских государств для спасения их финансовых систем остается "крайне маловероятной". Этот вопрос обсуждался на экстренном антикризисном саммите ЕС 1 марта, и лидеры государств зоны евро категорически отвергли любые спекуляции о ее досрочном расширении.

Эксперты считают, что наиболее тяжелое финансовое положение внутри зоны евро складывается в Ирландии и Греции, правительства которых могут не справиться с объемом предоставленных банкам финансовых гарантий. Зона евро не имеет никаких специальных механизмов борьбы с дефолтами, поскольку для ее стран-членов вопрос такой остроты никогда не стоял. В то же время, выступая во вторник в Брюсселе, еврокомиссар по финансовой политике Хоакин АЛЬМУНИЯ сообщил, что в качестве меры по поддержке платежеспособности государств несколько стран зоны евро могли бы объединиться и выпустить совместные ценные бумаги. Такой многосторонний госзайм позволил бы добавить ликвидность в проблемные зоны.