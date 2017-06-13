Из неплатежеспособного банка "Национальный кредит" перед банкротством вывели $25 миллионов

Сотрудники банка "Национальный кредит" списали с его корреспондентского счета в Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) 25,47 млн долл., или более 0,5 млрд грн, на новосозданные ими фирмы.

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Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно сообщению, рыночная стоимость всех активов банка «Национальный кредит» была определена независимыми оценочными компаниями на уровне 178 млн грн, что составляет 9% от суммы, указанной «на бумаге» по состоянию на 1 декабря 2015 года в 1,943 млрд грн.

"Одной из причин такой разницы было заключение накануне введения временной администрации невыгодных для ПАО "Банк Национальный кредит" сделок. Например, были куплены права требования по завышенной стоимости, банк осуществил отчуждение имущества по ценам ниже обычных, а также есть случаи, когда банк отказывался от собственных имущественных требований", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что уполномоченное лицо Фонда ведет активную исковую работу для возврата выведенных активов из банка "Национальный кредит". На сегодня в производстве судов различных инстанций находится около 200 судебных дел, подано 10 заявлений о совершении уголовного правонарушения руководителями, сотрудниками и связанными лицами банка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июне 2015 года признал банк «Национальный кредит» неплатежеспособным, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию.

Банк «Национальный кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте банка, его основным владельцем является Андрей Онистрат (53,2128% акций).