Доллар на ММВБ снизился

Курс доллара снизился на открытии торгов ММВБ в четверг на 11 копеек - до 35,96 рубля, курс евро - на 1 копейку - до 45,33 рубля, сообщает РИА Новости..

Первая сделка по американской валюте расчетами "завтра" прошла в четверг на уровне 35,96 рубля. Курс доллара открылся в диапазоне 35,95-36,00 рубля.

На закрытии в среду курс американской валюты расчетами "завтра" составил 36,07 рубля.

Первая сделка по евро прошла в четверг на отметке 45,33 рубля. На закрытии в среду курс европейской валюты расчетами "завтра" достиг 45,34 рубля. В четверг курс евро начал день в диапазоне 45,23-45,32 рубля.