ЕК: прогноз ВВП еврозоны может оказаться слишком оптимистичным

Европейская комиссия не исключает, что ее прогнозы по ВВП могут оказаться слишком оптимистичными.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня Комиссар ЕС по экономическим и монетарным дел Йоакин АЛМУНЬЯ, выступая на встрече в Европейском политическом центре.

«В нашем прогнозе, который мы представляли 19 января, я говорил, что риски сбалансированы... Сейчас я могу сказать, что риски ухудшения преобладают», - сказал он.

В соответствии с прогнозом, представленным Еврокомиссией 19 января, предусматривалось сокращение ВВП в этом году в еврозоне на 1,9%, в ЕС-27 – на 1,8% с незначительным возобновлением в 2010 году в 0,4% для стран зоны евро и 0,5% - для всех стран-членов ЕС.

Комиссар ЕС также высказался против идеи увеличения национальных планов стимулирования экономики в случае, если падение будет продолжаться, подчеркнув, что это приведет к росту дефицита бюджетов, что также нежелательно в условиях экономического кризиса.

Говоря об идее выпуска совместных европейских бондов для всех стран-членов ЕС, Й.АЛМУНЬЯ отметил, что это разумная идея, однако определяться по этому поводу должны страны-члены.

«Это политически невозможно сегодня, однако может быть в будущем», - сказал Комиссар ЕС.