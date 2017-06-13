Фонд гарантирования на этой неделе планирует продать активы банков-банкротов на 7,3 миллиарда

11:01, 13 июня 2017
Финансы
101

На прошлой неделе Фонд гарантирования выручил от продажи активов 36 банков 59,47 млн грн.

Иллюстрация REUTERS

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе планирует продать активы 49 неплатежеспособных и ликвидируемых банков на общую сумму 7,329 млрд грн.

Читайте такжеНацбанк смягчил условия кредитования Фонда гарантирования

Как сообщается на сайте фонда, в том числе будут выставлены права требования по кредитам на 6,443 млрд грн и основные средства ликвидируемых банков на 876,78 млн грн.

Также сообщается, что на прошлой неделе Фонд гарантирования выручил от продажи активов 36 банков 59,47 млн грн.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 июня 2017 года составил 12,872 млрд грн, что на 90 млн грн, или на 0,7%, ниже показателя на 1 мая.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 млрд грн, в том числе почти 3,2 млрд грн – от реализации активов. В этом году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Фонд гарантирования вкладов#продажа активов