Фонд гарантирования на этой неделе планирует продать активы банков-банкротов на 7,3 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе планирует продать активы 49 неплатежеспособных и ликвидируемых банков на общую сумму 7,329 млрд грн.

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Как сообщается на сайте фонда, в том числе будут выставлены права требования по кредитам на 6,443 млрд грн и основные средства ликвидируемых банков на 876,78 млн грн.

Также сообщается, что на прошлой неделе Фонд гарантирования выручил от продажи активов 36 банков 59,47 млн грн.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 июня 2017 года составил 12,872 млрд грн, что на 90 млн грн, или на 0,7%, ниже показателя на 1 мая.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 млрд грн, в том числе почти 3,2 млрд грн – от реализации активов. В этом году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.