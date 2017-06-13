Фонд гарантирования сменил ликвидаторов двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сменил ликвидаторов «Грин Банка» и «КСГ банка», сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, фонд назначил ликвидатором этих банков Виктора Шкурко.

Также сообщается, что фонд продлил полномочия ликвидатора банка «Капитал» Александра Щадных.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 июня 2017 года составил 12,872 млрд грн, что на 90 млн грн, или на 0,7%, ниже показателя на 1 мая.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 млрд грн, в том числе почти 3,2 млрд грн – от реализации активов. В этом году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.