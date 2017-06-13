Банку Тигипко отдают активы неплатежеспособного "Диамантбанка"

12:24, 13 июня 2017
Финансы
373

Фонд гарантирования определил «ТАСкомбанк» принимающим активы «Диамантбанка».

Фонд гарантирования отдает Тигипко

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) определил «ТАСкомбанк» принимающим финучреждением для неплатежеспособного «Диамантбанка».

Читайте такжеБанкротство "Диамантбанка" связано с арестом Мартыненко - экс-глава финучреждения

Об этом на своей странице в сети Facebook написал глава правления «Диамантбанка» Олег Ходачук.

«Объем активов, который передается, позволит в полном объеме компенсировать всю сумму вкладчиков до 200 тыс. грн. На момент введения администрации эта сумма составляла 1,24 млрд грн», - написал он. 

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Диамантбанк» (г. Киев) на основании решения Национального банка о признании этого финучреждения неплатежеспособным 24 апреля 2017 года.

«Диамантбанк» работал на рынке Украины с 1993 года и на начало текущего года занимал 24-е место по объему активов среди 93 работающих банков.

По информации НБУ, на 24 апреля ключевыми владельцами «Диамантбанка» являлись Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.

«ТАСкомбанк» (ранее - банк «Бизнес Стандарт», Киев) работает на рынке Украины с 1989 года. Банк входит в состав финансово-промышленной группы «ТАС». Основными владельцем банка является Сергей Тигипко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Таскомбанк#Диамантбанк#Фонд гарантирования вкладов