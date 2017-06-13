Банку Тигипко отдают активы неплатежеспособного "Диамантбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) определил «ТАСкомбанк» принимающим финучреждением для неплатежеспособного «Диамантбанка».

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал глава правления «Диамантбанка» Олег Ходачук.

«Объем активов, который передается, позволит в полном объеме компенсировать всю сумму вкладчиков до 200 тыс. грн. На момент введения администрации эта сумма составляла 1,24 млрд грн», - написал он.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Диамантбанк» (г. Киев) на основании решения Национального банка о признании этого финучреждения неплатежеспособным 24 апреля 2017 года.

«Диамантбанк» работал на рынке Украины с 1993 года и на начало текущего года занимал 24-е место по объему активов среди 93 работающих банков.

По информации НБУ, на 24 апреля ключевыми владельцами «Диамантбанка» являлись Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко.

«ТАСкомбанк» (ранее - банк «Бизнес Стандарт», Киев) работает на рынке Украины с 1989 года. Банк входит в состав финансово-промышленной группы «ТАС». Основными владельцем банка является Сергей Тигипко.