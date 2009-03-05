UBS отказывается рассказывать больше о своих клиентах

Швейцарский банк UBS не раскроет правоохранительным органам США никакой дополнительной информации о большинстве из своих 52 тыс. клиентов-американцев. Об этом заявил представитель руководства UBS Марк Брэнсон в ходе слушаний, прошедших вчера в Сенате США, передает Bloomberg.

"Мы сделали все возможное в рамках сотрудничества с правоохранительными органами", - сказал Брэнсон. Предоставление информации о клиентах банка, на которой настаивали американские власти, пояснил он, грозило бы сотрудникам UBS уголовным преследованием за нарушение законов Швейцарии, сообщает k2kapital..

Сенаторы хотят, чтобы банк раскрыл имена 52 тыс. вкладчиков, подозреваемых в незаконных действиях. Ранее банк предоставил властям информацию о 300 клиентах и выплатил штраф в размере 780 млн. долл, чтобы избежать уголовного преследования.

В связи с отказом UBS глава сенатского подкомитета по расследованиям Карл Левин заявил, что "это абсурд, когда какая-либо страна хочет делать деньги на том, что американцы уклоняются от налогов". По самым скромным подсчетам, использование американцами налоговых оффшоров обходится казне в 100 млрд. долл. ежегодно.