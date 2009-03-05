ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Доллар обрушил импорт» пишет о том, что импорт товаров в Украину впервые за несколько лет упал в 2,2 раза. Если тенденция сохранится, бюджет ежемесячно будет терять от 250 до 500 миллионов гривень. Ситуацию комментируют эксперты.

http://delo.ua/news/102344/

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Также издание «Дело» в статье «Тимошенко спешит отбить деньги за недострои» пишет о том, что Кабинет министров утвердил порядок предоставления ипотечных кредитов, которые в свою очередь будут перечисляться на завершение строительства жилья со степенью готовности 70%. Этим документом правительство ввело ограничение по срокам кредитования физлиц до 30 месяцев. Эксперты утверждают, что в такой срок вряд ли кто-то сможет вернуть долг государству.

http://delo.ua/news/102341/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Бюджет надувают газом» пишет о том, что правительство настолько уверено в выполнении годового плана доходов госбюджета, что готово увеличить его еще на 7,7 млрд грн. Кабинет министров предложил направить 6,1 млрд грн на компенсацию НАК "Нафтогаз Украины" разницы в ценах закупки импортного газа и его продажи бюджетным и коммунальным учреждениям, а 1,6 млрд грн – на добычу нефти и газа. Источником денег для НАК станет НДС с газа, ввезенного "в прошлые периоды". В свете противостояния Кабмина и СБУ эксперты называют такие доходы сомнительными.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1129903

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» подает материал «Казахстан понижает уровень сахара", в котором говорится, что сегодня в Казахстане будет рассмотрен вопрос о введении ввозной пошлины на кондитерские изделия. Эта страна – один из крупнейших рынков сбыта украинских кондитерских изделий. По мнению экспертов, введение пошлины грозит отечественным предприятиям сокращением объема производства более чем на 20% и ужесточением конкуренции не только на казахском, но и других зарубежных рынках.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1129892

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«Газета по-киевски» в статье «Черновецкий опять плевал на всех» пишет о том, что столичный мэр все больше вживается в образ безраздельного хозяина «удельного княжества Киев», в пределы которого никто не смеет вторгаться, и в которых он может творить все, что угодно его загадочной душе. Вчера он проигнорировал совещание в Секретариате Президента, доказав, что ему все по барабану.

http://mycityua.com/articles/city/2009/03/05/091626.html

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Газета «День» в публикации «Каждому муниципалитету — по энергоменеджеру!» подает интервью исполнительного директора Ассоциации «Енергоефективні міста України» Анатолия КОПЦА. Он комментирует ситуацию относительно того, как преодолеть «стену непонимания» между понятием энергосбережение и органами местной власти.

http://www.day.kiev.ua/270863/

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«Экономические известия» подают материал «Лоукостеры потолкаются за пассажира», в котором говорится, что уже в мае в международном аэропорту «Борисполь» приземлится самолет немецкого бюджетного оператора Germanwings. Новый участник украинского рынка авиаперевозок составит конкуренцию единственной на данный момент отечественной лоукост-авиакомпании. Ситуацию комментируют эксперты.

http://www.eizvestia.com/markets/full/4177588

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Также издание «Экономические известия» публикует статью «У Буряка забирают телефон», в которой говорится о том, что «Укртелеком» получил команду из Кабинета министров переместить свои счета на обслуживание в один из госбанков. По сведениям источников издания, правительство заинтересовано, чтобы счета телекоммуникационной компании мигрировали из Брокбизнесбанка в Ощадбанк из-за конфликта между премьер-министром Юлией Тимошенко и главой ГНАУ Сергеем Буряком.

http://www.eizvestia.com/state/full/4177591

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Крупные компании планируют уволить каждого десятого сотрудника» пишет о том, что в России критическая ситуация в этой сфере. В материале приводятся данные февральского опроса 100 крупных компаний из различных отраслей.

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/03/05/737418

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Газета «Известия» в публикации «Спасение ипотечников - дело рук государства» пишет о том, что правительство РФ начало программу поддержки массового жилищного строительства. Ситуацию комментирует помощник Президента Аркадий Дворкович.

http://www.izvestia.ru/economic/article3126022/

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Также издание «Известия» подает статью «Пособия и пенсии вырастут вместе с ценами», в которой пишет о том, что в среду в подмосковных Горках Президент РФ Дмитрий Медведев "инструктировал" экономический блок правительства.

http://www.izvestia.ru/economic/article3126025/

(УНИАН)