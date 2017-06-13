Продолжает укрепляться: гривня достигла психологической отметки 26 за доллар

Во вторник, 13 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,98/26,00 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНацбанк официально не подтверждает введение тысячегривневой банкноты - это гостайна

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1395/29,1538 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4555/0,4564 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,9939 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 262 сделки на сумму 129,2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,03/26,05 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1744/29,1968 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4632/0,4746 грн/рубль.